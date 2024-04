Quinten Hermans remporte la troisième étape du Tour du Pays basque

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) a reporté la troisième étape, la plus longue, du Tour du Pays basque à Altsasu. Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) a conservé son maillot de leader. Mais le Slovène a été victime d’une lourde chute qui pourrait laisser des traces. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a profité du dernier sprint intermédiaire pour grappiller trois secondes. Il remonte à la deuxième place au Général. L’échappée du jour a mis du temps à se dessiner.

Un groupe de quatre a fini par se détacher avec notre compatriote Tom Paquot. Le coureur d’Intermarché-Wanty a été le dernier à tenir tête au peloton. Il reste alors une quarantaine de kilomètres et deux ascensions. La lutte pour la victoire d’étape peut commencer. C’est sans compter sur la chute de Primoz Roglic. Le Slovène se relève et réintègre le peloton, bien rappé sur tout le côté droit. Ses adversaires refusent de profiter de sa malchanc

Troisième étape du Tour du Pays basque : une journée casse-patte en perspectiveLa troisième étape, la plus longue, du Tour du Pays basque relie Espelette à Altsasu. Les 190,9 kilomètres du parcours sont rythmés par six ascensions dont trois sont classées en deuxième catégorie. Journée casse-patte en perspective. Un petit groupe pourrait s'isoler dans la Lizarrusti, dernière difficulté du jour, et se jouer la victoire. Une course à suivre en direct commenté. Avec 3000m de dénivelé, ce troisième jour de course pourrait apporter quelques enseignements. Les candidats à la victoire finale devront en tout cas répondre présent. Il faudra aussi être bien échauffé puisque le peloton entrera directement dans le vif du sujet. Après ... 300 mètres de plat dans la cité du célèbre piment, la route s’élèvera en direction d'Ostsondo (8,2 km à 5,7%) et de l'Espagne. Cinq autres ascensions suivront. Le sommet de l'ultime difficulté (Lizarrusti) est situé à 18 bornes de l'arrivée. Deux sprints intermédiaires, placés aux km 123 et 181,5, octroieront des secondes de bonifications

