Onfrisse lucht en gebrek aan verplichte meting van luchtkwaliteit in publieke binnenruimten in België

Onfrisse lucht maakt ons ziek, dat weten we sinds corona allemaal. Toch blijkt het verplichten van gezonde luchtkwaliteit in publieke binnenruimten niet simpel. Zelfs een label om luchtkwaliteit aan te geven blijft voorlopig dode letter. Publieke gebouwen moeten een minimale luchtkwaliteit opgelegd krijgen om de verspreiding van virussen in te dijken. Daarvoor pleitten tientallen wetenschappers recent in het vakblad.

90 procent van onze tijd brengen we binnen door en ademen we dus – te vaak ongezonde – binnenlucht in. In België komt zo’n verplichting er voorlopig evenwel niet. Reageert federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): ‘De wetgeving ligt klaar sinds eind vorig jaar. Maar er is verzet vanuit alle gewestregeringen, ongeacht de politieke samenstelling dus. En ook binnen de federale regering was er niet genoeg steun om in bepaalde sectoren de verplichte meting van luchtkwaliteit te koppelen aan het behalen van een certificaa

