Nederlands wielrenner Cian Uijtdebroeks weggepest bij BORA hansgrohe

Volgens Nederlands wielerjournalist Thijs Zonneveld van AD werd onze landgenoot Cian Uijtdebroeks weggepest bij BORA hansgrohe, de ploeg die hij ondanks een doorlopend contract de rug heeft toegekeerd. “Hij was een buitenbeentje bij de ploeg”, aldus Zonneveld. Intussen heeft Uijtdebroeks zich al aangesloten bij de stage van Visma-Lease a Bike, de ploeg waarvoor hij vanaf 1 januari officieel gaat rijden.“Volgens diverse bronnen was Uijtdebroeks bij Bora-Hansgrohe een buitenbeentje.

Iemand die volgens ploeggenoten en zelfs ploegleiders te fanatiek was”, schrijft Zonneveld in zijn column in AD. “Ongelofelijk maar waar: zelfs in 2023 zijn er nog steeds profploegen waar je een nerd bent als je met je vak bezig bent. Voeding afwegen, sleutelen aan je tijdritpositie, aerodynamische kleding − bah.” Nochtans werkt BORA hansgrohe met software (Sentiero) die de voeding tot op de gram berekent voor de renner





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Waarom wielerploeg Visma-Lease a Bike Cian Uijtdebroeks toch zal kunnen binnenhalen (maar wel een boete riskeert)Kan een renner zijn lopend contract, in het geval van Cian Uijtdebroeks (20) bij BORA-hansgrohe tot eind 2024, zomaar verbreken? Volgens het reglement van

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

“Voor Nederlands, druk 1.” Een oproep naar noodnummer 112 verloopt volgend jaar een beetje andersWie straks het noodnummer 112 belt, moet via een keuzemenu eerst kiezen of hij in het Nederlands, Frans of Duits geholpen wil worden. Bedoeling? “Iedereen stante pede in zijn of haar moedertaal helpen, zodat er door taalproblemen geen kostbare tijd verloren gaat.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Waarom wielerploeg Visma-Lease a Bike Cian Uijtdebroeks toch zal kunnen binnenhalen (maar wel een boete riskeert)Kan een renner zijn lopend contract, in het geval van Cian Uijtdebroeks (20) bij BORA-hansgrohe tot eind 2024, zomaar verbreken? Volgens het reglement van

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Woke is dood, of heeft de beweging net gewonnen?In de VS zien sociologen en politieke waarnemers voortekenen dat de wokebeweging over haar piek heen is. En bij ons?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Vakbonden spelen op de verrassing: stakingacties aan de gang bij distributiecentrum van Delhaize in NinoveBij het distributiecentrum van Delhaize in Ninove vinden maandagavond vakbondsacties plaats. Dat bevestigen de vakbonden en Delhaize.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Na de OpenAI-soap: ‘Door de hervorming van de raad van bestuur kan Sam Altman doen wat hij wil’Sam Altman, die bij het brede publiek bekendheid verwierf als geestelijke vader van ChatGPT, werd vrijdag onverwacht en met onmiddellijke ingang de laan

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »