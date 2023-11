Le stade Roi-Baudouin et le surréalisme belge

Si le ridicule tuait, le stade Roi-Baudouin se serait assurément mué en une dernière demeure pour les victimes du surréalisme à la belge.

Un lieu de prière et recueillement pour la paix des âmes et leur repos éternel entre la saga d’une pelouse transformée en piscine à ciel ouvert par défaut de prévoyance depuis des lustres, un déménagement à la hâte du match contre la Serbie sur la base de repli à Louvain ou le prêt d’une bâche par Anderlecht à une Ville de Bruxelles qui en était curieusement démuni. Et pour couronner le tour, puisqu’il faut bien immortaliser ce grand moment de solitude, le premier hymne sorti des baffles du stade ne fut pas celui de l’Azerbaïdjan mais bien celui de la Suèd





