La ville de Bruges rend un hommage surprenant à Matthew Perry! (vidéo)

Les hommages se succèdent depuis le 29 octobre dernier et l’annonce terrible du décès de Matthew Perry. Il a été retrouvé par son assistant, inconscient dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles, mais n’a pas pu être ranimé par les services d’urgence.

Alors qu’il semblait aller mieux ces dernières années, son décès a choqué le monde entier, mais tout particulièrement les fans de « Friends », qui étaient tombés sous le charme de l’inoubliable Chandler Bing. C’est justement un de ces fans qui est à l’origine d’un hommage musical qui a fait le tour du monde, grâce à une vidéo publiée sur TikTok il y a quelques jours.

