La fédération des maisons de soins met en garde contre le vieillissement rapide

La fédération des maisons de soins avertit de la rapide augmentation du vieillissement qui nous attend, entraînant notamment de longues listes d'attente. La "bombe démographique" continue de tic-tac imperturbablement : encore une génération, et il n'y aura plus que deux actifs pour un plus de 65 ans. Lorsque la population vieillit en moyenne, cela a un impact sur l'état de santé moyen de l'individu.

C'est le cas de la maladie typique de la vieillesse, la démence, qui touche actuellement 1,9% de la population. D'ici 2070, cela pourrait atteindre 3,1%, avertit Zorgnet. Actuellement, 70% des personnes atteintes de démence sont soignées à domicile par leur conjoint, leurs enfants et leurs petits-enfants. Plus il y aura de personnes atteintes de démence, plus il y aura de personnes occupées par les soins quotidiens. Vieillir signifie également : avoir des petits maux. À l'heure actuelle, 41,8% des plus de 75 ans souffrent de plus d'une maladie chronique simultanément. Plus de personnes de plus de 75 ans signifie donc beaucoup plus de petits maux





