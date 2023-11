L'ancien policier Derek Chauvin poignardé dans une prison fédérale

Derek Chauvin, l'ancien policier condamné aux États-Unis pour le meurtre de George Floyd en 2020, a été poignardé vendredi dans une prison fédérale de l'Arizona, selon plusieurs médias américains. L'état de Chauvin serait stable. Chauvin a été poignardé vendredi dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona, selon le New York Times, citant deux sources proches de l'affaire. L'agresseur serait un autre détenu.

Aucun autre détenu ou membre du personnel n'a été blessé et selon les sources, la situation a été rapidement maîtrisée, écrit le journal. L'état de Chauvin est stable, selon une source de CNN. Le Bureau fédéral des prisons, l'organisme américain chargé de la gestion des prisons fédérales, a confirmé qu'une attaque avait eu lieu à 12h30 heure locale sans toutefois mentionner le nom de la victime. Le détenu a été emmené dans un hôpital local pour y être traité et examiné, précise-t-il encore





