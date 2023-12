Kritische boodschappen getoond tijdens persconferentie met president Poetin

Tijdens de jaarlijkse traditionele persconferentie en vragenronde met president Poetin werden er op de Russische staatstelevisie heel wat kritische boodschappen getoond. Opvallend, aangezien de media in Rusland onder strenge controle van het Kremlin staat.Iets meer dan vier uur heeft de Russische president Poetin donderdag gesproken. Hij gaf zijn jaarlijkse traditionele persconferentie en beantwoordde vragen van burgers.

En tijdens dat spervuur aan vragen - er werden er bijna 2 miljoen ingezonden - zaten ook verschillende kritische inzendingen. Opvallend omdat de Russische media streng gecontroleerd wordt door het Kremlin en de mainstream tv normaal gezien geen enkel bericht brengt dat de president in negatief daglicht zou kunnen stellen. Zo werd bijvoorbeeld de boodschap “Stel je niet kandidaat voor nog een termijn - laat de jongeren het proberen” getoond. Verwijzend naar het feit dat Poetin zich opnieuw kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 202





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Poetin: “We moeten nadenken hoe we de tragedie in Oekraïne kunnen stoppen”De Russische president Vladimir Poetin wil nadenken hoe “de tragedie in Oekraïne” te stoppen. Zo heeft hij woensdag verkondigd tijdens een virtuele G20-top. Andere deelnemers zeiden tijdens de digitale vergadering geschokt te zijn door de voortdurende “agressie” van Rusland in Oekraïne, maar Poetin wijst die beschuldigingen af.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Verenigde Arabische Emiraten wilden olie- en gasdeals sluiten tijdens VN-klimaatbesprekingenUit gelekte documenten blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten hun rol als gastheer van de VN-klimaatbesprekingen (COP28) wilden aangrijpen om olie- en gasdeals te sluiten. Is de top bij voorbaat een flop?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Verassend moment tijdens plenaire vergadering in de KamerPolitiek gezien zijn ze felle tegenstanders, maar op persoonlijk vlak komen Alexander De Croo (Open VLD) en Theo Francken (N-VA) goed overeen. Ook daarom was de premier zo verbaasd over de uithaal van Francken op de Israëlische televisie.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Online propagandaoorlog draait op volle toeren tijdens Israëlisch grondoffensief in GazaParallel aan de Israëlische grondoperatie in Gaza gaat ook de online propagandaoorlog naar een hoogtepunt. Strijdende partijen bestoken elkaar met beelden en argumenten. Gezonde scepsis is daarbij aanbevolen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Schot gelost tijdens afterparty in centrum Berendrecht: vrouw (28) gewond aan beenEen feestje in het centrum van Berendrecht is maandag compleet uit de hand gelopen. Op de afterparty kreeg een 28-jarige vrouw een kogel in het been. Negen personen werden gearresteerd, drie verdachten verschijnen woensdag voor de onderzoeksrechter. De politie is een onderzoek gestart.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Podcast Waarom Europa?: ‘Het Belgische begrotingstekort tijdens het Raadsvoorzitterschap is gênant’Wordt België tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op de vingers getikt? 'Het is gênant, en er is geen sense of urgency', vertelt professor Europese politiek Steven Van Hecke in de maandelijkse Knack-podcast Waarom Europa?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »