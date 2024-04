Geel: la rue Gasthuisstraat sera limitée à 30 km/h

Le conseil municipal de Geel prévoit de rénover en profondeur la rue Gasthuisstraat plus tard cette année. Les égouts sont gravement usés, donc un nouveau système sera installé. La ville profite de cette occasion pour redessiner également la surface de la route. La route animée sera dotée de larges trottoirs, de pistes cyclables séparées et d'une chaussée plus étroite.

Pour adapter la circulation à cela, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement de circulation qui entrera en vigueur après l'intervention. À partir du carrefour avec la Diestseweg jusqu'au carrefour avec la place Sint-Dimpna, la rue Gasthuisstraat sera limitée à une vitesse de 30 kilomètres par heure. En fait, la zone 30 existante s'étend ainsi à toute une rue

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plus nombreux que jamais, les nids-de-poule enquiquinent tout le mondeIls exaspèrent les automobilistes, mettent en danger les cyclistes, les motards et les piétons, endommagent les...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

L’Europe n’est pas prête face aux risques climatiques... et la Belgique fait la sourde oreilleLes températures extrêmes que nous connaissons ces dernières années, les inondations, les vents violents, les incendies...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Avec les bénévoles qui traquent les traces de radioactivité anormale sur les plages en NormandieMarteau, seau et bottes… Les bénévoles sont prêts à donner un coup de main aux professionnels pour collecter des échantillons sur le littoral de Seine-Maritime. Leur but: surveiller la radioactivité.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Voici les voitures électriques les plus populaires sur les routes belgesOù sont les voitures électrique peu chères, d’entrée de gamme ? Encore trop rares, boudées par les particuliers et les sociétés, elles restent très loin des meilleures ventes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La vente des billets pour les Playoffs 1 rencontre un grand succès à Anderlecht : « Il n’y aura pas de venteLes places mises en vente pour les playoffs sont parties en quelques heures chez les Mauves.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Tensions sociales chez Brussels Airlines : échec des négociations salariales, quatre jours de grève des pilotes dès le 27 marsLes négociations salariales entre la direction de Brussels Airlines et les syndicats représentant les pilotes ont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »