Frank Vandenbroucke gaat Kamerlijst van Vooruit in Vlaams-Brabant trekken: “De kogel is door de kerk”

27-10-23 08:02:00 / La source: gva

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat bij de verkiezingen van volgend jaar in juni voor Vooruit de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan in een interview op Radio 1.