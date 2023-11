Exposition d'images et d'objets antisémites au musée Piconrue

Pour une durée de cinq mois, le musée Piconrue à Bastogne héberge une exposition d’images et d’objets antisémites. 'Plume de fiel, images de haine. Esquisse d’une collection insolite' met en lumière l’antisémitisme au fil de l’histoire et dans divers domaines. Pour cette exposition, le musée en Piconrue expose quelques pièces de ses collections, le musée juif de Bruxelles en prête également, mais la majorité provient de la collection d’Arthur Langerman.

L’exposition se compose d’une part de panneaux en bois pour contextualiser, analyser et décrypter, de l’autre, d’une soixante d’objets. Ils bénéficient d’une scénographie très particulière. Christian Israël est le concepteur et scénographe de l’exposition. 'On doit pouvoir voir, mais ne surtout pas dignifier un matériel aussi abject'. Les objets sont comme placés dans des cages, derrière des barreaux, sur des présentoirs grossièrement peints. Les étiquettes explicatives prennent beaucoup de place sur les vitrines. 'C’est vraiment important de ne pas valoriser ce matérie





