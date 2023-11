Explosie beschadigt woning en auto in Wilrijk

Een woonwijk in Wilrijk is donderdagavond opgeschrikt door een stevige ontploffing aan een woning. Vermoed wordt dat iemand een explosief naar de voordeur heeft gegooid. Die raakte beschadigd, net als een geparkeerde auto. Niemand raakte gewond. De politie voert een onderzoek.De ontploffing deed zich rond 22u voor in de August Van Daelstraat, vlak bij de A12 in Wilrijk.

“Door de knal is de deur en het glas erin beschadigd en ook een auto liep schade op aan de carrosserie en het raam”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De politie deed meteen nazicht in de omgeving en er werd een veiligheidszone ingesteld. Er raakte niemand gewond. “Het gerechtelijk lab zal een sporenonderzoek verrichten”, zegt Bruyns. Ook ontmijningsdienst Dovo komt er plaatse.De aanleiding van de feiten is momenteel nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. “Bij de eerste vaststellingen is er niet meteen een link met het drugsmilieu gevonden”, zegt Bruyns





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Hoeve Dieseghem krijgt als één van de oudste plekken van Mortsel een historische hoevetuinHet Lokaal Bestuur Mortsel gaat een stuk grond aan Hoeve Dieseghem aan de Wouter Volcaertstraat ter beschikking stellen om er een historische hoevetuin aan te leggen. De plannen worden in november voorgesteld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

– Een grot vol slijm met een rietje in DE MAAN & hetpaleisHet decor krijgt de hoofdrol in deze heel bijzondere voorstelling zonder acteurs. De makers scheppen een nieuwe wereld van voortdurende verwondering met verschillende landschappen en beelden. De traagheid prikkelt je verbeeldingskracht en fantasie.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »