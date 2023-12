Europese Unie rekent op China om klimaatambities waar te maken

Op de klimaattop in Dubai doet de Europese Unie haar best om de rest van de wereld ervan te overtuigen om vol in te zetten op hernieuwbare energie. Maar hoe wil de EU haar nobele ambities realiseren? Het gat tussen Europese dromen en daden blijft soms groot. Om die kloof in het klimaatvraagstuk te overbruggen, moet Europa op een concurrent rekenen: China. De Europese Unie is traditioneel een grote voortrekker in de strijd tegen klimaatopwarming.

Omdat bindende afspraken maken over het verminderen van fossiele brandstoffen met de olieproducerende landen knap lastig zal zijn, richt de EU zich op deze klimaattop in de eerste plaats op hernieuwbare energie. Meer dan 110 landen schaarden zich achter een niet-bindend initiatief om de globale productiecapaciteit van hernieuwbare energie te verdrievoudigen tegen 2030. Om die ambitie waar te maken, kunnen we niet om China heen





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Charles Michel ontmoet Zelensky in Kiev: ‘De Europese steun voor Oekraïne neemt níét af’Oorlog in Oekraïne: alles wat u moet weten Charles Michel is dinsdagvoormiddag opnieuw in Oekraïne aangekomen. Voor de vijfde maal sinds het begin van de

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Waarom Montenegro de 28e Europese lidstaat hoopt te wordenTwintig jaar na de oorspronkelijke belofte groeit de hoop dat landen van de Westelijke Balkan weldra kunnen toetreden tot de EU.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Union en Club Brugge kunnen zich al verzekeren van Europese overwintering (en dit extra bedrag)Als Union het Oostenrijkse LASK Linz ook in de terugmatch kan kloppen, is het zeker van de derde plek in zijn Europa League-poule en overwintering in Europa. De competitieleider zou dan al verzekerd zijn van minstens een plaatsje in de knock-outronde van de Conference League. Die brengt 300.000 euro extra in het laatje.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Wijnegem Shopping Center krijgt eerste Europese vestiging van legendarische muziekwinkel HMVDe legendarische Britse muziekwinkel HMV opent binnen twee weken voor het eerst een winkel op het Europese vasteland, in het Wijnegem Shopping Center. De retailer heeft al meer dan 120 winkels in het Verenigd Koninkrijk en opende eerder dit jaar al een flagshipstore in het Ierse Dublin.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Wijnegem Shopping Center krijgt eerste Europese vestiging van legendarische muziekwinkel HMVDe legendarische Britse muziekwinkel HMV opent binnen twee weken voor het eerst een winkel op het Europese vasteland, in het Wijnegem Shopping Center. De retailer heeft al meer dan 120 winkels in het Verenigd Koninkrijk en opende eerder dit jaar al een flagshipstore in het Ierse Dublin.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Frankrijk en Duitsland werken aan akkoord over nieuwe Europese begrotingsregelsDe onderhandelingen worden gevoerd op basis van het voorstel dat de Europese Commissie in april indiende. Zij wil dat België en de andere EU-landen in de

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »