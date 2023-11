Een bescheiden man laat miljoenen na aan zijn stad

Geoffrey Holt leidde een bescheiden bestaan als uitbater van een woonwagenkamp, reed rond op een grasmaaier en droeg versleten kleren, maar toch laat de man uit de Amerikaanse staat New Hampshire miljoenen na. De meeste miljonairs leven op grote voet, maar dat geldt op geen enkele manier voor Geoffrey Holt, die in juni van dit jaar op 82-jarige leeftijd stierf. Volgens de inwoners van het plaatsje Hinsdale deed hij klusjes voor anderen en verliet hij zelden het stadje.

Hij had ook een tijdlang rijles gegeven aan scholieren, maar zelf reed hij rond op zijn fiets en uiteindelijk op zijn grasmaaier. Er stonden nauwelijks meubels in zijn stacaravan, laat staan een tv of een computer. De verbazing bij de 4.200 inwoners van Hinsdale was dan ook groot toen in september bekend raakte dat Holt miljoenen dollars naliet aan de stad van zijn hart. "3,8 miljoen dollar gaat naar de stad Hinsdale ten behoeve van de gemeenschap op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, recreatie en cultuur", staat te lezen in zijn testament





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Een nieuwe Antwerpse tripel en een smeuïge paardenburger: lekker nieuws uit ’t StadCulinair Antwerpen is altijd in beweging. Elke week geven we drie tips.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

‘Vorige week nog een dodelijke terreuraanslag, nu een navelstaarderig spelletje over Gwendolyn Ruttens carrière’Het ongerijmde plezier om samen met andere, trouwe fans te supporteren voor een voetbalclub waar het slecht mee gaat: bestaat zoiets ook in de politiek?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Hoeve Dieseghem krijgt als één van de oudste plekken van Mortsel een historische hoevetuinHet Lokaal Bestuur Mortsel gaat een stuk grond aan Hoeve Dieseghem aan de Wouter Volcaertstraat ter beschikking stellen om er een historische hoevetuin aan te leggen. De plannen worden in november voorgesteld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »