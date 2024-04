Dwayne ‘The Rock’ Johnson lance sa propre ligne de shampooing, ce qui suscite beaucoup d'incrédulité et de rires. Les fans se demandent si l'acteur chauve est le bon porte-parole pour le produit. Johnson affirme être un défenseur du bien-être et souhaite que les hommes prennent mieux soin d'eux-mêmes.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Helmut Lotti rock star au Forum de LiègeRecordman des ventes pour un artiste belge avec 14 millions d’albums, Helmut Lotti aurait pu se reposer sur ses lauriers. Mais il a voulu offrir un virage inattendu à son image de chanteur de charme.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Is Aaron Taylor-Johnson de nieuwe Bond?Wie in BV-land of Hollywood vertoeft, op de rode loper of in de wandelgangen, komt al eens op bezoek in deze rubriek.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Van Adrianne Lenker tot Tutu Puoane: dit zijn de pop- en jazzalbums van de weekElke week selecteert de cultuurredactie voor u de beste albums uit de wereld van pop, rock, soul en jazz.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Van The Black Crowes tot Mannequin Pussy: dit zijn de pop- en jazzalbums van de weekElke week selecteert de cultuurredactie voor u de beste albums uit de wereld van pop, rock, soul en jazz.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Vorig jaar regende het kritiek, maar Rock Werchter lijkt geluisterd te hebben: vijf keer meer vrouwen op hoofdFestivals zijn steeds minder een mannenzaak. Rock Werchter kleurt deze zomer vrouwelijker dan ooit en er staan vijf keer meer vrouwen op het hoofdpodium. “Er zijn geen excuses meer.”

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Van Sheer Mag tot Bolis Pupul: dit zijn de pop- en jazzalbums van de weekElke week selecteert de cultuurredactie voor u de beste albums uit de wereld van pop, rock, soul en jazz.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »