Disparition et décès d'un nonagénaire des Bons Villers

Le nonagénaire des Bons Villers a été déclaré disparu le dimanche 12 novembre, après avoir pris le volant de sa voiture, une Jaguar XJ couleur champagne. Marcel Simon n’avait pas emporté son téléphone avec lui et n’avait plus donné de nouvelles depuis ce jour. Annoncé vivant lors de sa réapparition, le vieil homme est finalement décédé dans la journée. Le parquet de Charleroi donne plus de détails.





