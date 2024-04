De Stadsbader Group opent nieuwe site op voormalige ASK Romein-site

De Stadsbader Group opende onlangs nog een nieuwe site op de voormalige site van staalbouwer ASK Romein. Volgens burgemeester Van Looy is het belangrijk om ook bovenlokale bedrijven te blijven aantrekken. De voorlopige vaststelling van het beleidsplan ruimte Malle werd goedgekeurd. Onder meer de partij OostWest drong aan op een uitstel, maar volgens burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zijn er nog genoeg verfijningen mogelijk in het vervolgtraject.

Burgemeester Van Looy drong aan om er verder werk van te maken en niet te talmen, zodat de volgende legislatuur met een nieuwe lei aan de slag kan. Oppositieraadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat er te weinig van hun opmerkingen uit de commisievergaderingen weerhouden werden in hetgeen ter goedkeuring voorlag. “Er staat bijvoorbeeld nog in dat Malle grote industriële bedrijven wil blijven aantrekken”, aldus Mintjens. “Ik vind dat daar geen plaats meer voor is in Mall

