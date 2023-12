‘De onderstroom van misnoegdheid, onmacht en onbeantwoorde behoeften is stilaan een kolkende rivier geworden. Is het dan verwonderlijk dat de kiezers met gestrekt been en de voeten vooruit naar de stembus trekken?’, schrijft Jean-Marie Dedecker over de parallellen tussen de verkiezingen in Nederland, en het verkiezingsjaar 2024 bij ons. De Nederlandse bevolking is naar de stembus getrokken en de helmboswuivende Geert Wilders heeft links Nederland in een depressie gestort.

De man die al 17 jaar lang met lijfwachten door het leven moet, omdat islamitische soepjurken hem met een dodelijke Fatwa bedreigen, heeft met zijn extreemrechtse partij PVV zopas 37 parlementszetels veroverd in het Haagse Binnenhof. Niet dat er nu boven de Moerdijk overal gejubeld wordt. De praatprogramma’s op de treurbuis zijn er bijna therapeutische rouwbijeenkomsten om Wilders’ electorale zege te verwerken. Sommige analyses lijken wel verdwaasde collectieve bezweringen van de nieuwe werkelijkhei





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

VVD verrast door niet in volgende Nederlandse regering te stappen, Wilders noemt beslissing “erg teleurstellenVVD, de partij van afscheidnemend premier Mark Rutte, zal geen deel uitmaken van de volgende Nederlandse regering. Dat heeft fractieleider Dilan Yesilgöz vrijdag gezegd. PVV-leider Geert Wilders vindt haar beslissing “erg teleurstellend”. “Volgens mij is dat niet wat de VVD-kiezer wil”, zegt hij aan de NOS.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Geert Wilders wint de Nederlandse verkiezingenGeert Wilders, de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen, heeft controversiële standpunten zoals het verlaten van de Europese Unie en het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Hij heeft echter tijdens de campagne een gematigder toon aangeslagen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Le Seneffois Eric Jenet (ex-AC+) ne se représentera pas aux élections communales de 2024Avec Dominique Janssens, Eric Jenet a quitté AC+ suite à une annonce de « mariage forcé » avec le PS. Il siège désormais en tant qu’indépendant, mais ne se représentera pas devant l’électeur aux prochaines communales. Du côté de LB, on évoque quelques certitudes, mais pas encore de liste définitive.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Complètement Foot : Quel doit être l'objectif pour les Diables Rouges à l’Euro 2024 ?Ce dimanche soir dans 'Complètement Foot', David Houdret et ses consultants Nordin Jbari, Pieter-Jan Calcoen, journaliste...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

François-Xavier Demaison au Festival du Rire de Bastogne 2024 Les organisateurs du Festival du Rire de Bastogne continuent de dévoiler leur affiche 2024 et annoncent de nouveaux spectacles.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Le pont Al Plantche à Soumagne sera réparé pour le printemps 2024À Soumagne, le pont Al Plantche est fermé depuis le 8 septembre dernier, suite aux dégâts provoqués par les inondations. Une réunion a eu lieu avec les riverains pour leur présenter les futurs travaux. La réouverture du pont est prévue au printemps 2024.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »