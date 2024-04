Christian Burgess risque de manquer deux rencontres des Champions Playoffs avec l’Union Saint-Gilloise après son exclusion lors de la défaite de son équipe à Genk lundi. À moins que cette sanction soit revue à la baisse, le club ayant refusé cette proposition.Les Unionistes ont perdu (1-0) en ouverture des playoffs, mais ont vu aussi leur défenseur anglais recevoir un carton rouge dans les arrêts de jeu. Christian Burgess s’est rendu coupable d’un mauvais geste.

« À la 95e, Burgess a reçu une rentrée en touche en sa faveur dans l’extrémité du point de corner situé dans son propre camp. Burgess récupère le ballon et lance celui-ci avec force dans la tête d’un de ses adversaires qui était à moins d’un mètre de lui », peut-on lire dans le rapport de l’arbitre.Le parquet de l’Union belge de football réclame pour ce geste une suspension de trois rencontres, dont une avec sursis, et 2.500 euros d’amend

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Louvain envoie Charleroi en playdowns, le Cercle et Genk en Champions playoffsLe Cercle de Bruges (vainqueur 4-0 du RWDM) et Genk (avec un partage 1-1 à Westerlo) sont les deux derniers participants aux Champions playoffs à l'issue de la 30e et ultime journée de phase classique de la Jupiler Pro League.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Le Club Bruges et l'Antwerp en Champions Playoffs, le Standard sauvé, Charleroi en sursisLa 29e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League a rendu de nombreux verdicts avec les qualifications du Club Bruges et de l'Antwerp et le maintien acté du Standard. Le RWDM est lui assuré de jouer les playdowns où Charleroi, Oud-Heverlee Louvain et Westerlo peuvent encore basculer.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Le Club Bruges peut se qualifier pour les Champions Playoffs dimancheLe Club Bruges a l'occasion de valider son billet pour les Champions Playoffs dimanche lors de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Efficace face à Westerlo, Malines se positionne pour les Champions PlayoffsMalines s'est facilement imposé face à Westerlo (3-1) en ouverture de la 29 et avant-dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League vendredi soir. Au classement, le KaVé est provisoirement en Champions Playoffs avec une cinquième place (45 points) alors que Westerlo reste 11e (29 points) à trois longueurs de la zone rouge.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

L’Union est sold out pour tous ses matches à domicile de Champions PlayoffsIl ne sera plus possible de se procurer des tickets individuels pour assister à une rencontre au stade Marien d’ici à la fin de la saison.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

« Il n’y a rien de dramatique » : les réactions des Saint-Gillois après la défaite de l’Union face à GenkLes Unionistes ont démarré les Champions’ Playoffs par la pire des manières.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »