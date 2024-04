Brand verwoest huis en doodt zeventien katten en een hond

In de Dagmoedstraat in Schendelbeke raakte woensdag in de late namiddag een huis onbewoonbaar na een woningbrand. De bewoners waren niet thuis. Zeventien katten en een hond bleven in de brand. Woensdag rond 17.30 ontstond brand in een woning in de Dagmoedstraat. Het vuur was hevig en ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De inwoners waren op het moment van de brand niet aanwezig.

Brandweerploegen uit Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Aalst waren snel ter plaatse en hadden de brand vlug onder controle. Ondanks de inzet van de brandweermannen overleefden zeventien poezen en een hond de brand niet. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Toen ze het nieuws vernamen, verkeerden ze in shock. De woning is onbewoonbaar verklaard

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

