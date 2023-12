Auto belandt in kanaal in Geel

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur in de Bloktstraat. Aan het stuur van de auto zat een 88-jarige priester uit Dessel. Een getuige snelde meteen ter hulp, hijGelukkig is het Kempisch Kanaal op die plaats, zeker tegen de oevers, niet zo diep. Je kon de auto nog zien, wat de berging een stuk eenvoudiger maakte. De bejaarde bestuurder is voor verzorging naar het ziekenhuis van Geel overgebracht. Een takeldienst haalde de auto uit het water.

In de buurt van Sas 7 in Geel is op kerstavond een auto in het kanaal belan





