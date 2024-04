Aujourd'hui avec Eddy des 'Davidsons' de 'Don't worry be happy' : 'Le 1er septembre, je dois quitter ma maison'

Aujourd'hui, Eddy des 'Davidsons' de 'Don't worry be happy' raconte : 'Le 1er septembre, je dois quitter ma maison'. Les féministes appellent les femmes à être plus égoïstes : 'Faites comme les hommes : dites que vous n'avez pas le temps de cuisiner et faites semblant de ne pas savoir repasser'. Deux personnes de plus emmenées à l'hôpital après un incident avec trois morts dans un laboratoire de drogue, le propriétaire du bâtiment est bouleversé : 'L'espace venait d'être loué'.

Alain Remue parle de l'emplacement et de l'état des restes retrouvés d'Emile : 'Ce ne sont pas vraiment les polders de Jabbeke'. La police organise une opération de sauvetage audacieuse après la chute d'un homme d'une falaise et sa capacité à s'accrocher à une paroi rocheuse 15 mètres plus bas. Gunter Lamoot raconte les situations qu'il a vécues en grandissant dans un hôtel : 'De temps en temps un mort'. 'Touristes, rentrez chez vous' : bien que Tenerife dépende largement du tourisme, ils préfèrent ne pas voir certaines nationalités venir sur leur île

