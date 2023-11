Amerikaanse presidentsverkiezingen en Thanksgiving

In Washington DC gaan velen ervan uit dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een herkansing wordt tussen Joe Biden en Donald Trump. Maar ze kunnen er ook naast zitten. Naar goede jaarlijkse traditie verzamelden de meeste Amerikanen donderdag hun familie rond een mooi gedekte tafel. Op het menu stonden gevulde kalkoen, aardappelpuree, veenbessensaus, spruiten en pompoentaart.

Het feest van Thanksgiving, dat voor het eerst werd georganiseerd door Engelse pelgrims in Massachusetts in 1621 om een succesvolle oogst te vieren, is vandaag eerder een gelegenheid voor dankbetuigingen en om te profiteren van hoge kortingen op vroege kerstinkopen. Maar dit jaar hebben veel Amerikanen blijkbaar niet veel om dankbaar over te zijn, zeker niet als het op de huidige politieke situatie aankomt. Amper 14 procent van de Amerikanen vindt dat ze er financieel beter voorstaan dan drie jaar geleden, toen Joe Biden werd verkozen als presiden





Amerikanen smullen weer van op- en ondergang kasteel NottebohmDe Amerikaanse facebookgroep Abandoned & Forgotten (Verlaten & Vergeten) heeft nog eens Villa Nottebohm uit Brecht vanonder het stof gehaald. Het in 2018 in alle stilte afgebroken kasteel blijft in de Verenigde Staten tot de verbeelding spreken, want het bericht kreeg 30.000 likes en huilende smileys, lokte 906 reacties uit en werd al 1.

Urenlange poging om hem dodelijke injectie te geven mislukte, Amerikaanse moordenaar getuigt over “vreselijkeEen gruwelijke avond was het voor Kenneth Smith. De Amerikaan zou de doodstraf krijgen op 17 november 2022, maar het toedienen van de dodelijke injectie mislukte ondanks urenlange pogingen. In een zeldzaam interview omschrijft hij wat gebeurd is. “Ik heb er nog altijd nachtmerries door”, zegt hij.

Negen mensen omgekomen bij Amerikaanse aanval op aan Iran gelinkte wapenopslagplaats in SyriëAls antwoord op de aanvallen van pro-Iraanse milities op Amerikaans personeel in Irak en Syrië, hebben twee Amerikaanse F-15-vliegtuigen een wapenopslagplaats in het Syrische Deir ez-Zor aangevallen, die wordt gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) en aanverwante groepen.

NarcoFiles: namen gelekt van 100 agenten van Amerikaanse drugsagentschap DEAEen cyberaanval op het Colombiaanse Openbaar Ministerie heeft de identiteit onthuld van meer dan 100 agenten van de Amerikaanse Drug Enforcement

Amerikaanse leger koopt voortaan vis uit Japan na boycot van China door afvalwater uit FukushimaHet Amerikaanse leger wil China vervangen als importeur van Japanse vis, nadat Peking alle invoer verbood omwille van de lozing van radioactief afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima

Amerikaanse astronaut Thomas Mattingly overledenDe Amerikaanse astronaut Thomas Mattingly is overleden. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA donderdag bekendgemaakt. Mattingly stond er vooral om bekend de foutgelopen maanmissie Apollo 13 tot een goed einde te hebben gebracht. Hij werd 85 jaar oud.

