Aanslag op restaurant van basketballegende in Antwerpen

Er is zondagnacht een aanslag gepleegd tegen restaurant De Nachtegaal van basketballegende Willy Steveniers. De zaak op de Middelheimlaan in Antwerpen liep grote schade op. In Nederland konden twee verdachten opgepakt worden, onder wie een minderjarige. De politie sluit drugsgeweld niet uit.De Antwerpse politie kreeg rond 3 uur melding van een luide knal die gehoord werd in de omgeving van Wilrijk en Mortsel.

Vrijwel onmiddellijk volgde een melding van een brand in restaurant De Nachtegaal op de hoek van de Beukenlaan en de Middelheimlaan. “Toen onze mensen ter plaatse kwamen stond het pand in lichterlaaie”, zegt Jasmien O van de Brandweer Zone Antwerpen. “Met uitzondering van de keuken is het volledige restaurant uitgebrand”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Nadat de brand geblust was, werd een grote perimeter ingesteld, het labo en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse voor verder onderzoek, dat zal onder meer duidelijk moeten maken welk explosief gebruikt wer





Restaurant De Nachtegaal à Anvers incendié après une attaque

