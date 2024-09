Australia's Lenient Approach to Juvenile Bullying and Parental Responses

Sad, junior high school age boy being bullied outside the school building, A group of multi-ethnic students in background laugh at the boy. They have mobile devices to cyber bully the child as well as point and talk about him.作客本期《现场说法》节目的嘉宾、朗伦律师事务所 Law ren Legal主任律师张卓轩表示,与世界其他国家和地区相比,澳大利亚各个州对低于18岁的青少年犯罪,采取的是非常宽容的刑事追责制度。张律师就家长应对校园霸凌问题分享了她的一些见解。具体法律的准则是依照侵权法来界定和追责。对于有财产的未成年人,他们需要使用自己的财产来支付赔偿。但是要认定未成年人的民事侵权责任是有难度的.

在某种程度上,适用于未成年人的规则不同于适用于犯有不法行为的成年人的规则,特别是在一个人的精神状态是一个重要考虑因素的情况下。一个年幼的孩子可能知道他们在做什么,甚至知道这个行为是错误的,但仍然无法预见其后果,因此不会被认定为有疏忽行为。 例如,在麦克海尔诉沃森案115 CLR 199中,一名12岁的男孩向一根柱子投掷金属飞镖,但飞镖掠过柱子,击中了一名9岁女孩的眼睛。这名男孩甚至没有被认定为过失伤人,因为法官认为,一个12岁的男孩不可能预见到飞镖可能不会卡在柱子上,可能会偏离切线撞到人。 b. 孩子是在父母的授权下行事的;或由于在法律上难以追究未成年人的刑事和民事责任,更多的受害人转向霸凌所发生的学校追究赔偿责任。例如,一个维多利亚州学校的女学生,2003年,她的学校因未能防止对她的长期的骚扰活动而被判支付$75,000的侵权赔偿。2007年,一名受欺负的学生与维多利亚州的一所私立学校达成了庭外和解,学校支付和解金赔偿40万澳币。而同一年,一名新南威尔士州的学生则获得其曾经的母校约150万澳元的赔偿。这是因为该学校被认为,未能防止校园霸凌,而该校园霸凌导致了该学生的精神疾病,而该精神疾病导致该学生终生无法就业。

张卓轩律师分享了她所了解到的一个真实案例。一个孩子在设有个别课程的日子不想去学校上学,家长询问后得知是该课程老师对其孩子有点“苛刻”。这位家长和学校沟通交涉后,找心理医生为孩子做了咨询,并请心理医生直接去该课程的课堂旁听,最终,心理医生认为“该老师沟通有问题”。 张律师说,如今的手机互联网使得校园欺凌变得难以让家长察觉。她说,发现校园欺凌的问题后,家长的态度非常重要。她建议,家长应该多和孩子沟通,理解孩子并多给于同情和支持,同时搜集证据,和学校进行沟通和交涉,要求学校给个交代。本节目仅供一般性参考,并无意提供任何个案法律建议,内容受作者原创保护,且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。欢迎下载应用程序SBS Audio,订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话音频内容。请在

School Bullying Cyberbullying Juvenile Justice Parental Responsibilities Australian Law

