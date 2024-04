Usuario vende archivo con millones de imágenes de licencias de conducir argentinas

Un usuario puso a la venta un archivo con 5.7 millones de archivos que contiene imágenes de licencias de conducir argentinas. El filtrador publicó una muestra donde se pueden ver los permisos para manejar de famosos entre ellos el Presidente de la Nación Javier Milei y varios funcionarios.

Ante la consulta de este medio el Gobierno aseguró que 'este hecho fue alertado en el momento por el equipo de seguridad informática y eso posibilitó que se tomen los recaudos necesarios para frenar el acceso a esa información y bloquear futuros hackeos'.Además hablan de 'un grupo de hackers profesionales'. Clarín pudo confirmar sin embargo que se trata de una sola persona.

Archivo Imágenes Licencias De Conducir Argentina Famosos Presidente De La Nación Javier Milei Filtrador Datos Personales Aplicación Mi Argentina

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



clarincom / 🏆 3. in AR

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

🔴 Las últimas medidas de Javier Milei, EN VIVO: gira de Javier MileiEl líder histórico de Camioneros cruzó al Gobierno por no homologar la paritaria para marzo y abril. “Si quieren venir por mí, que vengan, no me voy a ir del país”, afirmó.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

El presidente Javier Milei advierte que el Gobierno insistirá con las reformas del DNUEl presidente Javier Milei advirtió en una entrevista con LN+ que el Gobierno insistirá con su intento de implementar las reformas del DNU. Remarcó que si no llega a avanzar en la Cámara de Diputados, se realizaran otros decretos similares.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Adorni: 'El Presidente Javier Milei dejará de usar vuelos comerciales para sus viajes al exterior'El vocero presidencial confirmó que el primer mandatario ya no usará vuelos comerciales para sus viajes fuera del país. La recomendación se la realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

El presidente Javier Milei saluda a Victoria Villarruel por su cumpleañosDespués de anunciar su separación de Fátima Florez, el presidente Javier Milei envía un saludo a Victoria Villarruel por su cumpleaños número 49.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

El presidente Javier Milei critica al senador Martin Lousteau en conferencia en MiamiEl presidente Javier Milei dio una conferencia en una universidad en Miami en la que criticó al senador Martin Lousteau por su rol en la polémica con los repelentes. Milei calificó a Lousteau como un torpe mediocre y pésimo economista.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Javier Milei se reunió con el presidente del BID en MiamiEl jefe de Estado e Ilan Goldfajn tratarán los posibles créditos puente que podría conceder el organismo multilateral para unificar el tipo de cambio.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »