Tevez: de 'poner las cartas sobre la mesa' con Mancuello a 'sólo nos faltó el gol'

El entrenador de Independiente se fue satisfecho con la entrega de sus dirigidos en el empate con el Arse:"El equipo mostró carácter y agresividad".tenía que aprobar un examen que hasta el momento no había rendido: recuperarse luego de haber sufrido un duro golpe. El equipo dirigido porY la oportunidad se presentable inmejorable para reaccionar: ante Arsenal, equipo que ya perdió la categoría, en condición de local.

Solo nos faltó el gol. El partido fue bueno. El equipo mostró carácter y agresividad. Lo fuimos a buscar, el juego está. Independiente compite y estamos en el camino de la construcción.

"Ahora es fácil hablar de línea de tres o de cuatro, pero nosotros atacamos siempre, más allá del sistema táctico. Presionamos, mostramos juego y le llegamos a Arsenal. Vamos por buen camino”El entrenador también le dedicó un párrafo a Federico Mancuello, quien no viene teniendo un buen rendimiento. headtopics.com

“Le vienen costando los partidos y voy a hablarlo con él. Viene de México, con otra intensidad y creo que su tema es físico. Tenemos que hablar y poner las cartas sobre la mesa, porque es una figura clave para mí”El Rojo no pudo quebrar a un duro Arsenal. (Foto: Marcelo Carroll)

"Deberíamos tener seis o siete puntos más. Hay que seguir insistiendo. Este es el camino de la construcción de un equipo. Miremos todo el proceso, no solo hoy" , enfatizó Carlitos. El técnico se lamentó por no poder contar con Martín Cauteruccio, quien se recupera de un cuadro de salmonella, para que tarto Alexis Canelo como Matías Giménez no se puedan relajar: headtopics.com

"No me voy a quejar, es el plantel que agarré. Es una lástima no tener a Cauteruccio para tener esa competencia interna. Tengo que estar yo encima de los jugadores y eso no me gusta, pero seguiremos trabajando para dar lo mejor".

