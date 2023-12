Singapur: Un destino de lujo y tecnología

Singapur es un pequeño país insular del sudeste asiático, donde el clima tropical está presente los 365 días del año. En las últimas décadas se ha convertido en un destino de primer nivel para el turismo de lujo y los negocios internacionales.

Con su combinación única de rascacielos impactantes; bellezas naturales; diversidad cultural y una economía en ascenso, hoy es la meca de las empresas de tecnología y está entre los favoritos de los viajeros de alto poder adquisitivo que buscan vivir nuevas experiencias. Singapur es un país y una ciudad al mismo tiempo. Está emplazado sobre un grupo de 64 islas e islotes. El nombre oficial del país es la República de Singapur, y su capital es la ciudad de Singapur. Este parque de 101 hectáreas de tierra recuperada es un oasis en el que convive la naturaleza con las nuevas tecnologías





