Rosario Central quiere saldar su deuda como visitante

, quien se quedó al margen del duelo ante Argentinos Juniors debido a una dolencia muscular. Otro futbolista a seguir con detenimiento es, quien no regresó a disputar el segundo tiempo por precaución y llegaría sin incovenientes al duelo en Parque Patricios.

TYCSPORTS: Newell's SUSPENDERÁ a los tres socios acusados del ASESINATO a la hincha de Rosario CentralLos dirigentes de la Lepra suspenderán a Ariel Cabrera, Damián Reinfestuel (prófugo) y Juan Massón señalados como coautores del homicidio de la simpatizante canalla de 32 años.

DIARIOOLE: Copas 2024: siete equipos en cuatro puntos para meterse en zona LibertadoresLanús ganó y alcanzó a Boca y Estudiantes: los tres están a tres unidades de Central.

TYCSPORTS: Russo, tras la victoria ante Argentinos Juniors: 'Que lo disfrute la gente'El entrenador de Rosario Central reconoció que el principal objetivo era 'no estar comprometido' con los promedios.

AGENCIATELAM: Los Gladiadores debutaron en los Panamericanos con victoria sobre Estados UnidosEl seleccionado argentino derrotó a su par estadounidense por 28 a 14, con tantos de Federico Pizarro (5), Ignacio Pizarro (4), Nicolás Bono (4), Mariano Cánepa (3), Pedro Martínez Cami (3), Federico Fernández (2), Diego Simonet (2), Pablo Vainstein (2), Santiago Baronetto (1), Gastón Mouriño (1) y Pablo Simonet (1).

PERFILCOM: Muerte de Matthew Perry: las emotivas palabras de los padres y el silencio de los 'Friends'Todavía es un misterio la causa del fallecimiento de la estrella de la mítica serie, que tenía 54 años.

CLARINCOM: Investigarán los teléfonos celulares de Sofía Clerici y los ingresos al country en donde viveLa Justicia hará peritajes en los dos Iphone que le secuestraron a la acompañante de Martín Insaurralde en el viaje escandaloso a Marbella,También se analizan los accesos a Nordelta.

