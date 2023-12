Rechazo en el Congreso al 'mega DNU' del presidente Javier Milei

El 'mega DNU' del presidente Javier Milei se topó con un fuerte rechazo en el Congreso, donde diputados y senadores de todos los bloques advirtieron que no están dispuestos a convalidarlo, lo que le deja muy pocas chances al oficialismo de sostener la medida. Sin embargo, parte importante de la oposición 'de centro' le ofreció al Gobierno la alternativa de enviar una 'ley espejo' del decreto.

Entre los bloques de la UCR, Cambio Federal, bancadas provinciales e incluso el PRO tanto de la Cámara de Diputados como del Senado coinciden -más allá de algunas diferencias internas- en que las numerosas reformas que impulsa Milei se pueden llevar a cabo pero 'no tienen que hacerse por decreto', según señalaron a iProfesional tres fuentes parlamentarias de los distintos sectores. 'Tienen que mandar una ley espejo, solo así va a tener los votos. Con el DNU, los números no le dan, esto no sale', afirman cerca de los legisladores que por estas horas intentan convencer al Gobierno de enviar las reformas al Congreso como un proyecto de ley 'ómnibus' o dividida en distintos proyecto





