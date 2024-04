Olympique Lyon vs. Valenciennes por Copa de Francia

Olympique Lyon y Valenciennes se enfrentarán por Copa de Francia el martes 2 de abril. El partido se jugará a las 15:45hs. Seguilo en vivo. Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Olympique Lyon vs. Valenciennes correspondiente a la llave 1 de Copa de Francia. Podrá ser visto desde las 15:45hs. en el estadio Groupama Stadium, en Décines-Charpieu el martes 2 de abril. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Olympique Lyon vs.

Valenciennes en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.12' 2T: Gol de Olympique Lyon5' 2T: Gol de Olympique LyonComenzó el segundo tiempo entre Olympique Lyon y ValenciennesTerminó el primer tiempo entre Olympique Lyon y ValenciennesComenzó el partido entre Olympique Lyon y Valencienne

