Nicole Neumann y su media hermana Clara Unterüberbacher, muy unidas por la boda de la modelo

Nicole Neumann vive un gran entusiasmo porque dentro de pocos días celebrará su boda con Manu Urcera. Por esa razón, su media hermana Clara Unterüberbacher viajó a la Argentina y ya se mostró muy unida a ella. La joven nacida en Suecia tiene 21 años y será una de las damas de honor del casamiento que se hará el próximo 8 de diciembre. Así lo compartió la propia top model en sus redes sociales, donde dejó ver el increíble vestido que usará su familiar.

En la charla con TN Show, Clara no ocultó su alegría por el hermoso momento que vive Nicole: “Está muy feliz, creo que ella y Manuel son un match perfecto. Cuando me pidió que fuera su dama de honor yo estaba en Suecia, me llamó por teléfono y me hizo muy feliz”. Sobre el tipo de relación que mantiene con la modelo, la joven explicó que aprovecha cada momento que tiene con ella: “Nuestro vínculo es muy bueno. Cada vez que vengo nos conocemos un poco más y eso me pone muy contenta”





