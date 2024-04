Estafas virtuales: reclamó por la instalación del cable, le hackearon el teléfono y le vaciaron la cuenta bancaria

Encontró en Facebook una página para reclamar porque no le habían ido a instalar el servicio de cable, pero todo terminó en un cruel robo. Desde que hace un tiempo sufrió una estafa virtual vivía en estado de alerta. Tomaba todos los recaudos para que no le vuelva a pasar. Pero no le alcanzó. Cuando quiso hacer un reclamo para que le instalaran el servicio de cable y de internet. Lo que no sabía era que se trataba de una página espejo de la de la empresa.

A los pocos minutos un hombre la llamó, le ofreció instalarle el servicio ese mismo día y, además, beneficiarla con un jugoso descuento por su condición de pensionada.-ella no sabía que permite manejar el teléfono a distancia-, le pasó unos códigos que le aparecieron y hasta ingresó a su cuenta DN

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



telefenoticias / 🏆 9. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Volvieron las estafas por WhatsApp (o nunca se fueron) con números de IndonesiaCirculan nuevas modalidades de estafas en la aplicación de Meta. Lo que hay que saber. Qué es el phishing.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Cómo son las ESTAFAS BANCARIAS más peligrosas: todos caen y nadie puede frenarlasLos robos en plataformas de juego falsas e incluso por redes sociales se han vuelto habituales.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Estafas online: advierten por una falsa oferta de empleo por Instagram y WhatsAppLos criminales imitan rasgos de una tienda legítima. Punto por punto, cómo es la estafa y las 6 recomendaciones claves a tener en cuenta de Eset, compañía líder en detección de amenazas.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Ozempic: la polémica droga de moda para adelgazar ahora también se usa para cometer estafas virtualesEl medicamento inyectable es para la diabetes, pero por sus efectos secundarios se viralizó en redes sociales para perder peso.También se está aprovechando en el mundo del cibercrimen.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Envían a juicio a acusados de estafas con el loteo Estancia Santa LucíaLos acusan de simular ser dueños de la tierra y montar un negocio inmobiliario para tratar de hacerse de unos U$S 50 millones con la venta de 2.500 parcelas.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Netflix: la nueva serie de acción y estafas que promete ser furorMuchas figuras son protagonistas de esta excelente serie que publicó recientemente la plataforma de streaming.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »