Emergen Cristina Kirchner y Mauricio Macri como referentes políticos

Utilizando una metáfora podría decirse que sobre los escombros del peronismo y de Juntos por el Cambio este domingo emergieron una vez más como sus referentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri.El peronismo no sólo por primera vez en los últimos 40 años no reelige un presidente; el 37% conseguido el 22 de octubre fue el peor resultado en mucho tiempo. Mientras que Juntos por el Cambio fue borrado del balotaje y si bien no implosionó aún podría haber una ruptura en ciernes.

El triunfo de un outsider como Javier Milei ha sido producto del impulso de alguna manera de dos acérrimos rivales políticos como los ex presidentes.Cristina aceptó promover a Milei instalándolo como uno de los tercios dando la orden de no confrontarlo pese a ser ideológicamente la derecha que los K repudian y ayudando con la conformación de las listas con alguna financiación indirecta de campaña y con la fiscalización en las PASO. Esto último luego derivaría en el famoso “se nos fue la mano





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los libertarios se preparan para desembarcar en el Senado, a expensas de Juntos por el CambioLas primarias favorecieron a los seguidores de Milei, que podrían ganar ocho bancas, y perjudicaron a la principal fuerza de oposición; el kirchnerismo sumaría dos escaños

Fuente: LANACION - 🏆 10. / 28,125 Leer más »

Si pierde Patricia Bullrich, ¿se rompe Juntos por el cambio?Dirigentes del radicalismo vislumbran el final de la alianza. La tensión por el acercamiento de Macri a Milei y la diferentes posturas internas.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Cuáles son las propuestas de Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el CambioLa exministra de Seguridad dio a conocer su plataforma en el marco de su campaña electoral.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Elecciones 2023: Juntos por el Cambio denunció boletas desaparecidas, rotas y cambiadas en el ConurbanoOcurrió en La Matanza y Lanús. También hallaron boletas en la basura en Esquel.Desde La Libertad Avanza y Unión por la Patria también salieron a denunciar irregularidades.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

'La continuidad de Juntos por el Cambio no depende del resultado electoral', afirmó LarretaEl alcalde porteño y eventual jefe de gabinete de Patricia Bullrich emitió su voto y dialogó con la prensa. 'La unidad está fuera de discusión', advirtió.

Fuente: telefenoticias - 🏆 16. / 20,16 Leer más »

Bullrich votó y dijo que se imagina 'festejando' la victoria de Juntos por el CambioLa candidata presidencial llegó a su centro de votación en la Ciudad de Buenos Aires, emitió el sufragio cerca de las dos de la tarde y posteriormente expresó sus sensaciones sobre la jornada electoral.

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »