El designado ministro de Justicia ya tiene candidatos para la Corte y la UIF

El designado ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ya tiene in pectore el nombre de una académica para proponer como miembro de la Corte de un abogado como jefe de los fiscales y de dos expertos en lavado de dinero para la Unidad de Información Financiera (UIF) al presidente electo Javier Milei. También impulsa que Milei le de la titularidad de la Oficina Anticorrupción a la oposición y se frente el juicio político a la Corte que impulsa Cristina Kirchner en Diputados.

Libarona le ganó la pulseada interna a Germán Garavano quien era impulsado para el mismo cargo por sectores cercanos al ex presidente Mauricio Macri. Su nombramiento cayó bien en los tribunales federales.Para su gabinete figuran Diego Guerendiain - ex funcionario judicial y profesor de Derecho Juan Ignacio Petra Cremaschi -especialista en derecho Comercial- tres notables letrados penalistas y dos ex jueces entre otros que están preparando una serie de proyectos para implementar en Justicia.La primera entrevista que dio cuando su nombre sonaba como ministro fue con Clarí





