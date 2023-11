Detienen a puntero del PJ bonaerense por estafa con tarjetas de empleados legislativos

La fiscal de La Plata, Betina Lacki, ordenó la medida, Cómo era la maniobra que llevaba a cabo y quiénes aparecen implicados.el puntero del PJ quien fue sorprendido in fraganti cuando, el 9 de setiembre, extraía dinero de un cajero automático con tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura bonaerense. La fiscalía de la capital provincial presentó el pedido ante el juez en lo Penal, Guillermo Atencio.

Planteó convertir la aprehensión en detención como autor de múltiples estafas, a raíz del uso de las tarjetas de 48 empleados del parlamento para las extracciones irregulares, a lo largo del tiempo, y por varios millones de pesos., el puntero del PJ bonaerense que fue detenido en octubre con 48 tarjetas de débito en un cajero automático de La Plata, cerca de la Legislatura de Buenos Aires, suma un nuevo capítulo. En las últimas horas se conocieron algunos detalles sobre el peritaje realizado a su teléfono celula

:

LAVOZCOMAR: Encuentro Vecinal pide explicaciones sobre gastos de combustible y pasajes en la Legislatura de CórdobaEncuentro Vecinal pidió explicaciones sobre por qué no se controlarán gastos de combustible y pasajes. Tribunos juecistas denunciaron que se restarán revisiones y pidieron ser escuchados. El radicalismo no concurrió y volvió a pedir que la iniciativa sea retirada por considerar que se trata de un “golpe institucional”. Desde Encuentro Vecinal insistieron en consultar por qué algunas erogaciones, como gastos en combustible y pasajes aéreos, ya no deberán ser rendidas a este cuerpo. En la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General los legisladores oficialistas avanzaron en explicar algunos detalles de las modificaciones, como habilitar que -en caso de que el vocal de la minoría entre en licencia- pueda designar a un secretario

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

PAGİNA12: La derecha moviliza a cientos de miles personas y augura una legislatura conflictivaPedro Sánchez ha conseguido reunir los apoyos necesarios para ser elegido para un nuevo mandato de cuatro años

Fuente: pagina12 | Leer más »

TODONOTİCİAS: Revelado el mecanismo de recaudación de sueldos en la Legislatura bonaerenseEl contenido del celular de Julio "Chocolate" Rigau reveló el mecanismo de recaudación de sueldos de empleados de la Legislatura bonaerense y mostró que el puntero respondía a los dirigentes Claudio y Facundo Albini (padre e hijo), este último concejal platense y candidato de Unión por la Patria.

Fuente: todonoticias | Leer más »

TODONOTİCİAS: Brutal robo en La Plata: seis encapuchados intentaron asfixiar a un nene de 4 añosDurante la madrugada y al grito de “policía” irrumpieron en una zona de quintas, donde descansaban dos matrimonios y sus cuatro hijos, de entre 4 y 13 años.

Fuente: todonoticias | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: La Plata: delincuentes intentaron asfixiar a un nene de 4 años durante un brutal roboSeis hombres con cascos y armas se metieron en dos viviendas en una zona de quintas y agredieron a las familias.

Fuente: minutounocom | Leer más »

AGENCİATELAM: Desarrollan el primer avión eléctrico de Argentina en la Universidad Nacional de La PlataDocentes y profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) trabajan en el desarrollo del primer avión eléctrico de Argentina, que podrá transportar hasta dos personas con una autonomía de vuelo de una hora.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »