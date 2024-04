Críticas a Enzo Fernández y otros jugadores del Chelsea

La actualidad del Chelsea no es buena. Pese a que hizo grandes incorporaciones y gastó millones en el último mercado de pases, el equipo que dirige Mauricio Pochettino ocupa la duodécima posición en la Premier League y no logra levantar cabeza. Por este motivo, las críticas no tardaron en llegar. Una de ellas fue la del exfutbolista e histórico del equipo, William Gallas, que apuntó contra Enzo Fernández y otros jugadores del equipo blue.

"Parece que los tres jugadores, Gallagher, Caicedo y Enzo (Fernández), realmente no coinciden entre sí. Eso es un problema, por lo que muestra cómo, a nivel de la junta directiva, realmente no tienen ninguna visión y simplemente compran jugadores por el simple hecho de comprar jugadores", indicó el francés en diálogo con Gambling Zon

