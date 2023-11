Central Puerto destina u$s150 millones para una obra de cierre de ciclo combinado

Tras haberse quedado con uno de los activos que el grupo italiano Enel puso en venta en la Argentina y de haber diversificado su negocio al sector agropecuario, ahora los dueños de Central Puerto destinaron u$s150 millones para una obra de cierre de ciclo combinado. En concreto, se trata de la construcción del cierre de ciclo combinado de la central termoeléctrica, ubicada en Santa Fe, más precisamente en el parque industrial Sauce Viejo (RUTA 11º KM 455), a 22 km de Santa Fe capital.

Según un documento de los nuevos dueños de Central Costanera, es decir el grupo compuesto Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes); la familia Escasany (Banco de Galicia); Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts), la central 'dispone de una turbina de Gas marca Siemens SGT5-4000 F de combustible dual con una potencia total nominal de 292 MW'. Mejoras y adecuaciones A partir de las obras, dispondrá de una potencia adicional de 140MW. Es decir que contará con una potencia total de 432MW, lo que implicará el abastecimiento a más de 30

:

CRONİSTACOM: Central Puerto inicia obras para aumentar potencial en central termoeléctrica Central Puerto invertirá u$s 150 millones en la incorporación de una tecnología que aumentará la eficiencia en la producción de electricidad en la Central termoeléctrica de Brigadier López.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

İPROFESİONAL: Los precios del dólar libre se mantienen por debajo de los $900 antes del balotaje presidencialEn la previa al balotaje presidencial, los precios de los dólares libres se mantienen por debajo de los $900 a la espera de los anuncios políticos y económicos del nuevo gobierno. Mientras tanto, los indicios llevan a pensar a los expertos que la estrategia menos traumática para resolver el desfasaje cambiario no sería un desdoblamiento formal, sino una unificación gradual del tipo de cambio.

Fuente: iProfesional | Leer más »

İPROFESİONAL: Los precios de los autos alcanzan su pico máximo en noviembreLos precios de los autos llegaron a su pico máximo en noviembre al quedar al borde del impuesto interno, el gravamen que se incrementó a fines de 2013 con el fin de limitar la venta de autos de alta gama, que en ese momento era furor, y que hoy terminó afectando a los modelos más económicos del mercado.

Fuente: iProfesional | Leer más »

CLARİNCOM: El Banco Central de Argentina se prepara para descongelar el dólar oficialDespués de dos meses con el dólar oficial a $ 350 el Banco Central se prepara para descongelarlo e iniciar un nuevo esquema cambiario. La principal preocupación es evitar un mayor atraso del tipo de cambio oficial ante la sensación de que el mecanismo dispuesto después de la devaluación posterior a las PASO para contener el arrastre inflacionario implica cada vez un mayor riesgo.

Fuente: clarincom | Leer más »

İPROFESİONAL: El Banco Central extiende la racha compradora en el mercado cambiario oficialEl Banco Central (BCRA) arrancó la semana extendiendo la racha compradora en el mercado cambiario oficial a 15 ruedas seguidas en un escenario de mayor oferta de divisas proveniente del dólar para exportaciones que, en principio, finaliza este viernes y una demanda acotada de fuertes restricciones a las importaciones.

Fuente: iProfesional | Leer más »

CLARİNCOM: El Banco Central de Argentina abandonará el congelamiento del dólar oficial y aplicará una devaluación gradualEl Banco Central de Argentina abandonará el congelamiento del dólar oficial y aplicará un esquema de devaluación gradual con subas mensuales en principio por debajo de la inflación. El objetivo es evitar un mayor atraso del tipo de cambio oficial y reducir el riesgo de inestabilidad ante mayores presiones cambiarias.

Fuente: clarincom | Leer más »