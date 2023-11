Ataque a oficinas de dirección local tras el balotaje

Las oficinas de la dirección local fueron atacadas a piedrazos tras el balotaje. "La convivencia democrática está siendo vulnerada", dice la funcionaria. Desde la dirigencia y la militancia de La Libertad Avanza fogonearon la idea de que las direcciones de Género 'son un gasto' y que 'no hacen nada'. Incitaron la violencia hacia éstas áreas del Estado y ahora lo vemos reflejado en hechos concretos.

Vandalizar la Dirección de Género y dañar un trabajo histórico del museo relacionado al bombardeo de Plaza de Mayo tiene una estrecha vinculación porque atentaron contra la defensa de los derechos humanos. Pierina Colabianchi, directora del área de Género, Mujeres y Diversidades del municipio bonaerense de Punta Indio, fue vandalizado con aerosol sobre las placas que conmemoran el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955





