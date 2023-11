Aerolíneas Argentinas cancela su adhesión al programa Precios Justos y aumenta los precios de los pasajes

Aerolíneas Argentinas también canceló su adhesión al programa Precios Justos. Este miércoles sin anuncio formal aplicó un aumento de hasta el 20% al valor de los pasajes de cabotaje.

Según información que se fue difundiendo a través de las redes sociales por diversos agentes de turismo y que la empresa no desmintió se supo que en los sistemas de venta de pasajes aparecen subas en las tarifas sin previo aviso del 20% en el segmento premium y flex del 15% en Plus y la tarifa base se incrementó un 10%. En Aerolíneas Argentinas no dieron información oficial durante todo el día. La Aerolínea de bandera tiene firmado un compromiso que había suscripto con la Secretaría de Comercio en conjunto con Flybondi Jetsmart y Andes solo iba a ajustar valores en un 4% mensual hasta el 30 de noviembr





