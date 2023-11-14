قمة بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ

الرئيس جو بايدن يستقبل وزير الخارجية الصيني وانج ييصراع لا ينتهي في أوكرانيا، وحرب مفتوحة في الشرق الأوسط اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد قمة تجمع الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» التي تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اعتباراً من اليوم وحتى 17 نوفمبر

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