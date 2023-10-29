الْحِرَاكْ الاِجْتِمَاعِيْ

مِرُوْرهم كَنِّهْ مَعَ شِرْفَةْ الْبَيْتلَيْن السَّهَرْ يَاتِيْ عَلَى آخِرْ مِتَاعِيْفِكْرِيْ صَخَبْ حَفْلِهْ وَاهَازِيْج وِ(اوبْرَيْت)مَهْمَا غِزَاهَا كِلّ نَجْم إصْطِنَاعِيْوَاظِلّ انَا مِثْل الْمِطَرْ حَيْثِمَا جِيْتمَا كَانْ شِفْنَا فِيْ رُبَى الْعِشب رَاعِيْلَوْ صَحّ مِنْ يِتْهَمْ كِفُوْف (الْعِفَارِيْت)وِالاَّ خُوَا رَاسِيْ مْسَبِّبْ صِدَاعِيْإنْ سَجّ هَامَتْ بِيْ وِسَاعْ الْخِتَاخِيْتوِالْيَا انْصِمَخْ لابُوْ الِّذِيْ تَمّ وَاعِيْمَا اقُوْل: تِلْقَانِيْ عَلَى مَا تِمَنَّيْتأقُوْل: مَا...

مِرُوْرهم كَنِّهْ مَعَ شِرْفَةْ الْبَيْتلَيْن السَّهَرْ يَاتِيْ عَلَى آخِرْ مِتَاعِيْفِكْرِيْ صَخَبْ حَفْلِهْ وَاهَازِيْج وِ(اوبْرَيْت)مَهْمَا غِزَاهَا كِلّ نَجْم إصْطِنَاعِيْوَاظِلّ انَا مِثْل الْمِطَرْ حَيْثِمَا جِيْتمَا كَانْ شِفْنَا فِيْ رُبَى الْعِشب رَاعِيْلَوْ صَحّ مِنْ يِتْهَمْ كِفُوْف (الْعِفَارِيْت)وِالاَّ خُوَا رَاسِيْ مْسَبِّبْ صِدَاعِيْإنْ سَجّ هَامَتْ بِيْ وِسَاعْ الْخِتَاخِيْتوِالْيَا انْصِمَخْ لابُوْ الِّذِيْ تَمّ وَاعِيْمَا اقُوْل: تِلْقَانِيْ عَلَى مَا تِمَنَّيْتأقُوْل: مَا عَدْ لِلْحَيَاةْ إتِّسَاعِيْأبْغِيْ الشِّعِرْ يَحْدِثْ حِرَاكْ إجْتِمَاعِيْ

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