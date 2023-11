Ma en dogter leef voluit na hul borskanker oorwin

Esta, wat nou tien jaar kankervry is, vertel haar kankernagmerrie het in 2013 begin nadat sy ‘n knop in haar bors gevoel het. Esta is deur dr Carol Benn behandel en het vir ‘n jaar chemoterapie deurgemaak en het daarna ook bestraling gekry.

Aletta het verduidelik sy iets wat gevoel het soos ‘n ertjiepit in haar bors gevoel en besluit om daarna te laat kyk.“Ek het nie ‘n mediesefonds gehad nie. Ek is toe verwys na die Helen Joseph Hospitaal en is nie ‘n dag spyt nie. Die diens was uitstekend. Dr Ben was ook in daardie tyd betrokke by die hospitaal en het my behandel,” het Aletta gesê.“Ek het daardie dag gehuil en klaar gehuil. Gelukkig was my ma ‘n voorbeeld. Ek het gesien hoe my ma dit hanteer het, wat dit makliker gemaak het.

Verder vertel Aletta een van haar vriendinne, Amanda Zietsman, het nou ook borskanker en dat hulle haar probeer help en by staan.

