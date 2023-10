Zimbabue anuncia 100 posibles muertes por cólera y restringe las aglomeraciones públicas

El Ministerio de Salud anunció la cifra de muertos el miércoles por la noche y señaló que se había confirmado con pruebas de laboratorio que 30 de los decesos se debían al cólera. Se han registrado 905 casos confirmados, así como otros 4.609 casos sospechosos.

El Ministerio de Salud anunció la cifra de muertos el miércoles por la noche y señaló que se había confirmado con pruebas de laboratorio que 30 de los decesos se debían al cólera. Se han registrado 905 casos confirmados, así como otros 4.609 casos sospechosos. El cólera es una enfermedad transmitida por el agua que puede expandirse con mucha rapidez en zonas con un mal saneamiento, y se contrae por ingesta de agua o comida contaminada. La población de Zimbabue tiene un acceso irregular a agua limpia. Las grandes aglomeraciones en funerales, habituales en el país del sur de África cuando la gente se reúne para llorar a los muertos, se han suspendido en algunas de las zonas más afectadas en partes de las provincias de Manicaland y Masvingo. No se permite la asistencia de más 50 personas a los funerales, la gente debe evitar estrecharse la mano y no se permite servir comida, señaló el gobierno. Las autoridades también ordenaron que la gente dejara de acudir a mercados al aire libre, algunos eventos sociales y campamentos religiosos al aire libre, en los que no suele haber infraestructura sanitaria. Zimbabue suele imponer restricciones durante sus repetidos brotes de cólera. El epicentro de este brote es Buhera, un distrito empobrecido en el sureste del país, según el Ministerio de Salud. Los casos se han expandido ya a 41 distritos en distintas partes del país, incluida la capital, Harare. En el sur de África, Zimbabue, Malaui, Sudáfrica y Mozambique han sufrido brotes recientes de cólera. Más de 1.000 personas murieron en Malaui entre el año pasado y principios de 2023, en el peor brote registrado en décadas en el país. La Organización Mundial de la Salud ha advertido del riesgo de cólera debido a problemas de acceso a agua limpia, pero en ocasiones también por fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales, que pueden provocar brotes más amplios y mortales, como ocurrió en Malaui. En Zimbabue, la ausencia o el mal estado de la infraestructura sanitaria y la falta de agua limpia ha supuesto brotes frecuentes. En algunas zonas, la gente pasa meses sin agua del grifo, lo que les obliga a recurrir a ríos y pozos poco profundos e inseguros. Las aguas negras que salen de tuberías rotas y la basura sin recoger aumentan los riesgos. Más de 4.000 personas murieron en 2008 en el peor brote de cólera registrado en Zimbabue.

