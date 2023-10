Wheeler poncha a 8; Filis vencen a Marlins al abrir serie de comodín

No es que el pelotero quisiera protagonizar un momento inapropiado en el comienzo de la postemporada.

De todos modos, millones de personas confundieron brevemente el dedo e interpretaron que Castellanos había hecho una seña obscena. En realidad, mostró el anular hacia la cueva jubilosa de los Filis, para enviar el mensaje de que los campeones defensores de la Liga Nacional ambicionan el anillo del que les privó Houston en la pasada Serie Mundial.

El gesto y el desempeño de los Filis mostraron los deseos que tienen por dar el paso que les faltó. “En cuanto puse un pie fuera del dugout para hacer los ejercicios en el bullpen, el público enloqueció y sentí escalofríos”, dijo Wheeler, quien recibió el apoyo necesario para vencer a los Marlins.

Castellanos añadió un doble productor en el octavo capítulo para empujar a Bryce Harper, quien perdió el casco al seguir corriendo a toda velocidad pese a que en la antesala se le ordenó que parara. Los Filis se colocaron así a un triunfo de enfrentar a Atlanta en la serie divisional. headtopics.com

“Bryce hace eso todo el tiempo, y milagrosamente llega safe en más veces de las que falla”, dijo Castellanos con una sonrisa. Craig Kimbrel resolvió el noveno capítulo en blanco, para acreditarse el salvamento.

Por los Marlins, el venezolano Luis Arráez de 4-1. Los cubanos Jorge Soler de 4-0, Yuli Gurriel de 1-0. Los dominicanos Bryan de la Cruz de 4-1 con una empujada, Jesús Sánchez de 2-1.

