Verlander guía a Astros a triunfo sobre Diamondbacks; ambos clubes están en playoffs

Pero todos se marcharon el sábado del Chase Field contentos y con un boleto de postemporada en la mano.

Justin Verlander laboró cinco entradas, el cubano José Abreu contribuyó con un doble productor y Houston superó 1-0 a los Diamondbacks en una jornada en que ambos equipos garantizaron su presencia en los playoffs.

Houston tiene todavía la posibilidad de revalidar su título de la Serie Mundial, luego de librar una dura contienda por uno de los tres pasajes de comodín a los playoffs en la Liga Americana durante las últimas semanas.Los Astros tienen muchos motivos para jugar este domingo, cuando podrían embolsarse el cetro de la División Oeste de la Americana y con ello el descanso en la primera ronda de los playoffs.Los Diamondbacks vuelven a la postemporada, que disputaron por última vez en 2017. Se colaron con la derrota de los Rojos en San Luis.

Read more:

sdut »

Brantley leads Astros against the Diamondbacks following 4-hit performanceThe Houston Astros play the Arizona Diamondbacks after Michael Brantley had four hits on Wednesday in an 8-3 win over the Mariners.

Houston Astros vs Arizona Diamondbacks Line MovementMLB line and odds movement for Houston Astros vs Arizona Diamondbacks on Sep 29, 2023.

MLB Astros vs Diamondbacks Box ScoreHouston Astros vs Arizona Diamondbacks MLB game box score for Sep 29, 2023.

Urquidy brilliant in emergency start, pitches Astros to crucial 2-1 win over DiamondbacksJosé Abreu hit a two-run double, José Urquidy pitched six shutout innings in an emergency start and the Houston Astros held off the Arizona Diamondbacks 2-1.

Diamondbacks lose to Astros, fail to clinch playoff berthThe loss denied Arizona a chance to clinch a postseason berth, but the D-backs are still in good position to make the playoffs for the first time since 2017.

Pero todos se marcharon el sábado del Chase Field contentos y con un boleto de postemporada en la mano.

Justin Verlander laboró cinco entradas, el cubano José Abreu contribuyó con un doble productor y Houston superó 1-0 a los Diamondbacks en una jornada en que ambos equipos garantizaron su presencia en los playoffs.

Houston tiene todavía la posibilidad de revalidar su título de la Serie Mundial, luego de librar una dura contienda por uno de los tres pasajes de comodín a los playoffs en la Liga Americana durante las últimas semanas.Los Astros tienen muchos motivos para jugar este domingo, cuando podrían embolsarse el cetro de la División Oeste de la Americana y con ello el descanso en la primera ronda de los playoffs.Los Diamondbacks vuelven a la postemporada, que disputaron por última vez en 2017. Se colaron con la derrota de los Rojos en San Luis.

El puesto de preclasificado de Arizona podría cambiar todavía, dependiendo de los resultados de este domingo, los cuales determinarán también si los Marlins tienen que volar de regreso a Nueva York el lunes para finalizar un juego suspendido con los Mets.

Arizona se clasificó a los playoffs apenas dos años después de una campaña espeluznante con foja de 52-110.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0. Los cubanos Yordan álvarez de 4-1, Abreu de 4-1 con una empujada. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1. El dominicano Jeremy Peña de 2-0. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-1.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-0, Geraldo Perdomo de 2-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1. El venezolano Gabriel Moreno de 3-1.