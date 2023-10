Venezuela convoca al delantero Eric Ramírez para enfrentar a Brasil y Chile en eliminatorias

Ramírez, cedido a préstamo por el club ucraniano Dinamo Kiev al Atlético Nacional, suma seis goles en 12 encuentros, que le valieron el llamado de Batista,. El estratega argentino una vez más contará con los servicios de los atacantes Josef Martínez, Sergio Córdova y José Salomón Rondón.

Con un gol agónico de penal en los descuentos, Rondón ayudó a Venezuela a vencer 1-0 a Paraguay en la segunda fecha de las eliminatorias de la copa del mundo.También está de regreso a la Vinotinto el zaguero Nahuel Ferraresi, del Sao Paulo de Brasil.

Venezuela ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones con tres puntos, igualado con Uruguay, que ocupa el cuarto puesto por una mejor diferencia de goles. La Canarinha lidera con una marca perfecta de dos victorias en igual número de compromisos, seguido de Argentina también con seis unidades y un gol menos de diferencia que los brasileños.

Colombia, que venció a Venezuela 1-0 en su debut y empató sin goles ante Chile, es el tercero con cuatro unidades. Chile, en tanto, está en el octavo lugar al acumular un punto. En su debut, los chilenos sucumbieron 3-1 de visitante ante Uruguay. headtopics.

Arqueros: Joel Graterol (Panetolikos, Grecia), Alain Baroja (Caracas), Rafael Romo (Universidad Católica, Ecuador).

Defensores: Alexander González (Caracas), Christian Makoun (Nueva Inglaterra, EEUU), Yordan Osorio (Parma, Italia), John Aramburu (Real Unión, España), Luis Mago (Banfield, Argentina), Miguel Navarro (Chicago Fire, EEUU), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, Brasil), Roberto Rosales (Sport Recife, Brasil), Wilker Angel (Aucas, Ecuador).

Volantes: Tomás Rincón (Santos, Brasil), Junior Moreno, (Cincinnati, EEUU), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EEUU), Yangel Herrera (Girona, España), Cristian Cásseres Jr (Toulouse, Francia), Rómulo Otero (Aucas, Ecuador), José Martínez (Filadelfia Union, EEUU), Eduard Bello (Mazatlán, México), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, EEUU), Rómulo Otero (Aucas, Ecuador), Samuel Sosa (Emelec, Ecuador), Yeferson Soteldo (Santos, Brasil), Darwin Machís (Cádiz, España).

Delanteros: José Salomón Rondón (River Plate, Argentina), Josef Martínez (Inter Miami, MLS), Sergio Córdova (Vancouver Whitecaps (EEUU), Eric Ramírez (Atlético Nacional, Colombia)