Uruguay rescata empate ante Colombia en el descuento

La Tricolor sumó su segundo empate consecutivo y quedó con cinco puntos en la fase eliminatoria que entrega seis pasajes a la próxima Copa del Mundo. Uruguay, que venía de caer en la fecha anterior contra Ecuador, quedó con cuatro unidades.

Aunque Colombia no había creado peligro en el área rival, logró adelantarse a los 35 minutos con un remate dentro del área del capitán James Rodríguez, quien finalizó una jugada colectiva. El volante de 32 años, que milita en Sao Paulo, llegó a 12 tantos en eliminatorias y a 27 en total en 93 compromisos internacionales con su selección.

Luis Díaz y Darwin Núñez no olvidarán su amistad durante el Colombia-UruguayApenas cuatro días de haber unido esfuerzos con el Liverpool en el empate 2-2 ante Brighton por la Liga Premier, Luis Díaz y Darwin Núñez volverán a compartir una cancha, pero esta vez vestirán distintos colores.

Colombia's EPM awards contract worth $254 million for Hidroituango damColombia's EPM awards contract worth $254 million for Hidroituango dam

Little Colombia offers a taste of home for many community membersQueens is called the world's borough for good reason, and its proud diversity is exemplified in Jackson Heights. As we celebrate Hispanic Heritage Month, we're highlighting one Latin community who calls the area home. CBS New York's Elle McLogan takes us to Jackson Heights. Read more: https://cbsloc.

Migrantes varados en Colombia por falta de dólares para cruzar la selva del DariénNECOCLÍ, Colombia (AP) — Para la venezolana Jennifer Serrano 1.000 dólares equivalen a una verdadera fortuna fuera de su alcance.

Muere en Colombia el asesino serial de niños Luis Alfredo GaravitoLuis Alfredo Garavito, considerado el mayor asesino serial de niños en Colombia, murió el jueves en un hospital, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Con los bates fríos en playoffs, los Dodgers están al borde de la eliminaciónLos Dodgers de Los Ángeles brillaron en una campaña regular de 100 victorias, en la que se valieron de su bateo poderoso para compensar los problemas por los que atravesó su rotación de abridores.