Uruguay alista entierro de gran ballena hallada muerta por pescadores

La aparición de una gran ballena muerta en una playa de Uruguay movilizó el viernes a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para medir, tomar muestras y enterrar los restos del cetáceo, que fue encontrado por unos pescadores en una zona de difícil acceso. Por sus dimensiones, plantearon que tratarse de una ballena azul, lo que se confirmará con los análisis realizados, apuntó Julio Medina, uno de los residentes locales que hizo el avistamiento.

Una vez que concluya esa labor, procederán a enterrar el cuerpo del mamífero.

Boca arriba, inerte sobre la tierra, dejando ver los gruesos pliegues blancos de su piel y pegado a unos matorrales, el enorme ejemplar de más de 15 metros de largo y 20 toneladas de peso fue inicialmente encontrado hace una semana en una playa por unos pescadores que la confundieron con una embarcación.

“Fuimos informados por unos pescadores desde el día viernes que habían visto desde el río lo que aparentaba ser un yate, por lo blanco”, explicó Medina. Tras el aviso, enviaron un dron y confirmaron que se trataba de una ballena. headtopics.com

Pero hasta el sábado, cuando el agua del río estaba “bastante crecido”, no pudieron llegar a la zona.

