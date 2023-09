Urquidy brilla en apertura de emergencia y guía a Astros a crucial triunfo 2-1 sobre Diamondbacks

El cubano José Abreu bateó un doble que impulsó dos carreras, el lanzador mexicano José Urquidy trabajó seis entradas en blanco en una apertura de emergencia y los Astros de Houston contuvieron a los Diamondbacks de Arizona al imponerse el viernes por 2-1. Houston tiene el control del último boleto como comodín y todavía puede alcanzar en la cima del Oeste a Texas.

Los Diamondbacks estaban abajo 2-0 llegando a la novena antes de que Alek Thomas se embasara con uno fuera gracias a un error del segunda base venezolano José Altuve. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se ponchó pero el venezolano Gabriel Moreno le siguió un doble productor que se estrelló en la barda del jardín entre izquierdo y central, cerca de ser un cuadrangular.

Ryan Pressly forzó una débil rola de Jace Peterson para llegar a 31 salvamentos. La derrota de Arizona le negó la oportunidad de asegurar su pase a postemporada, pero los D-backs todavía están en buena posición de llegar a playoffs por primera vez desde 2017. Están en segundo lugar en la lucha por el comodín de la Nacional, con medio juego de ventaja sobre los Marlins y dos juegos por delante de los Rojos y Cachorros.

Los Astros tuvieron que mandar a la loma a Urquidy (3-3) después de que J.P.

El campocorto dominicano Jeremy Peña, ganador del guante de oro, hizo una jugada espectacular para mantener la ventaja de los Astros en la octava y los campeones defensores de la Serie Mundial reforzaron su posición en la carrera rumbo a playoffs de la Liga Americana.

Los Astros tuvieron que mandar a la loma a Urquidy (3-3) después de que J.P. France tuvo que atender una emergencia familiar. El lanzador mexicano había fungido coo relevista durante el mes pasado, y tuvo una efectividad de 5.84 previo al viernes, pero lució fantástico en su primera salida desde el 23 de agosto.

Por los Astros, los cubanos José Abreu de 3-1, con dos carreras remolcadas; y Yordan Álvarez de 4-1. El dominicano Jeremy Peña de 3-1. El venezolano José Altuve de 4-1. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-0.

Por los Diamondbacks, el venezolano Gabriel Moreno de 4-1, con una impulsada. El dominicano Ketel Marte de 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-0.